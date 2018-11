POL-OB: Ladendiebstahl lohnt nicht - Fünf Ladendiebe ertappt

Oberhausen (ots) - Fünf Ladendiebe an einem Tag ertappt. Ladendiebstähle sind kein Kavaliersdelikt. Für die Täter ist es peinlich und kann teuer werden. Im schlimmsten Fall droht Gefängnis (zum Beispiel, wenn es sich um unbelehrbare Wiederholungstäter oder vor allem, wenn versucht wird, die Ware mit Gewalt zu behalten, dann wird aus dem einfachen Diebstahl ein Raub).

Gestern, 20.11.2018 kurz nach 12:00 Uhr ist es in einem Oberhausener Baumarkt an der Mülheimer Straße ein Ladendiebstahl angezeigt worden. Ein 27jähriger war von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie er aus dem Regal eine Bohrkrone und Elektroklemmen genommen und in seiner Jacke versteckt hat.

Um 12:15 Uhr hatte ein Ladendetektiv einen 23jährigen in einem Lebendmitteldiscounter an der Ebertstraße festgehalten. Dieser hatte zwei Schnapsflaschen in einem Stoffbeutel aus dem Laden geschleust. Nach Eintreffen der Polizei wurden die Polizeibeamten mehrfach von dem mutmaßlichen Ladendieb beleidigt.

Gegen 12:30 Uhr sind ein 18jähriger mit seinem 14jährigen Begleiter in einem Lebendmitteldiscounter an der Wiedemhofstraße von einem Ladendetektiv beobachtet worden, wie sie Lebensmittel Durch den Kassenbereich brachten, ohne die Ware zu bezahlen. Beide verhielten sich absolut respektlos und waren uneinsichtig.

Gegen 17:30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Weierstraße, wie eine 30jährige Frau verschiedene Pflegeprodukte und Lebensmittel in eine Sporttasche packte und nicht bezahlte.

In allen Fällen wurde Anzeige erstattet.

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell