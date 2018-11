POL-OB: Fünf Taschendiebstähle am 19. November

Oberhausen (ots) - Jetzt in der Vorweihnachtszeit heißt es aufpassen. Allein gestern haben Taschendiebe mindestens fünfmal zugeschlagen. Beute war neben Bargeld, Bankkarten und wichtige Personaldokumente. Zu dem finanziellen Verlust kommt dann der Ärger bei der Sperrung/Ausschreibung und Neubeschaffung der Dokumente. Hinweise nimmt das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

11:30 - 12:00 Uhr In einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt ist eine 40jährige Frau von einer Unbekannten angerempelt worden. Im Anschluss fehlte die Geldbörse aus dem Rucksack. Die mutmaßliche Täterin soll circa 160 cm groß, 27-30 Jahre alt sein, hat eine normale Statur, sowie dunkel Haare (Zopf).

11:40 Uhr Ebenfalls in einem Bekleidungsgeschäft eines Einkaufszentrums in der Innenstadt ist eine 46jährige Frau von einer Unbekannten angerempelt worden. Auch hier fehlte die Geldbörse aus dem Rucksack. Beschreibung, circa 25, 160 cm groß, schlank, schwarze Haare, wahrscheinlich Zopf, bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke.

15:45 Uhr Aus der Handtasche einer 32jährigen Frau ist eine Geldbörse gestohlen worden. Sie hielt sich in mehreren Geschäften in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt auf. Den Diebstahl bemerkte sie nicht.

15:00 - 16:00 Uhr Eine 36jährige ist mit ihren Kindern auf dem Weihnachtsmarkt am Centro unterwegs gewesen. Vermutlich wurde ihr die Geldbörse in einem Bekleidungsgeschäft aus der Handtasche heraus entwendet. Die Handtasche hing am Kinderwagen.

18:15 Uhr Eine 14jährige hatte ihre Geldbörse in das Außenfach einer Tasche mit Reißverschluss gesteckt. Der Diebstahl könnte im Bereich der Rolltreppen eines Geschäftes passiert sein.

Tipps zu genau diesen Begehungsweisen! - Geldbörsen immer nah am Körper tragen - Im Gedränge nach Möglichkeit die Hand darauf legen - Nur notwendige Papiere und das nötigste Bargeld mitnehmen

