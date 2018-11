POL-OB: Taschendieb auf Weihnachtsmarkt erkannt und verfolgt - #OberhausenerKonzept läuft

Oberhausen (ots) - Ein viel besseres Beispiel für die gelungene Zusammenarbeit von Sicherheitskräften und Bevölkerung, in unserer Stadt landläufig als #OberhausenerKonzept bekannt, hätte man sich nicht ausdenken können.

Freitagabend (16.11.), kurz nach der offiziellen Eröffnung des CENTRO-Weihnachtsmarktes, entdeckte ein aufmerksamer Restaurantmitarbeiter (35) einen Mann, den er in dem Restaurant auf der CENTRO-Promenade bei dem Versuch beobachtet hatte, aus der Jackentasche eines Gastes Wertsachen zu stehlen. Bereits Mitte September war der Verdächtige bei einem Taschendiebstahl von Überwachungskameras aufgenommen worden, konnte dann aber unerkannt entkommen.

Als der couragierte Mitarbeiter den Mann jetzt ansprach, flüchtete der Hals über Kopf, aber ohne es zu ahnen in Richtung der CENTRO-Weihnachtsmarktwache.

Dort bereitete ein Polizist (57) gerade die nächste gemeinsame Streife mit einem CENTRO-Sicherheitsmitarbeiter (42) vor, als sie auf der Centroallee die laute Rufe des mutigen Mitarbeiters hörten, der den Flüchtenden verfolgte. Gemeinsam stellten sie den etwa 25-jährigen Algerier auf dem Platz der guten Hoffnung.

Der Polizist und der Security-Mitarbeiter brachten den Tatverdächtigen zur Weihnachtsmarktwache, wo er durchsucht wurde. Plötzlich schubste er den Polizisten und versuchte zu fliehen. Nach wenigen Metern beendete der Polizist die Flucht aber durch den gezielten Einsatz einfacher körperlicher Gewalt. Mit einem Streifenwagen wurde der Mann, der nur französische Dokumente mit sich führte und nach eigenen Angaben kein Deutsch verstand, in das Polizeigewahrsam gebracht.

Da er über angebliche Schmerzen klagte, wurde er in einem Krankenhaus untersucht und geröntgt. Hier versuchte er erneut zu flüchten, als ihm die Handschellen zur Untersuchung abgenommen wurden. Die Polizisten waren aber erneut schneller und stoppten ihn. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht.

Eine genaue Identitätsfeststellung brachte dann auch eine mögliche Erklärung für sein Verhalten und den unbedingten Fluchtwillen.

Der Festgenommene ist bereits unter mehreren Alias-Personalien im Zusammenhang mit der Begehung von Diebstählen (auch mit Waffen), Bandendiebstahl und Wohnungseinbrüchen polizeilich in Erscheinung getreten. Mit Haftbefehl wurde er zur Durchführung der Abschiebung und Aufenthaltsermittung von mehreren Behörden gesucht.

Ein Richter nahm ihn in Untersuchungshaft, nachdem er die Nacht im Polizeigewahrsam verbracht hatte.

Die Polizei Oberhausen ist auch in diesem Jahr wieder mit zivilen und uniformierten Präventionsstreifen in Einkaufszentren und auf den Weihnachtsmärkten unterwegs und besetzt als feste Anlaufstelle die Weihnachtswache des Centro. Centro-Security und Polizisten sind hier täglich, bis zum 23.12., während der Spitzenzeiten auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs (https://oberhausen.polizei.nrw/artikel/pol izeipraesenz-auf-oberhausener-weihnachtsmaerkten)

Die Oberhausener SeniorenSicherheitsBerater unterstützen dabei die Polizei und geben Weihnachtsmarktbesuchern gute Tipps. Insbesondere an den Wochenenden sind sie an neuralgischen Punkten wie in der Sterkrader Innenstadt, im Centro und am Altmarkt unterwegs.

Laut Kriminalitätsbericht der Polizei wurden im Jahr 2017 insgesamt 607 Taschendiebstähle in Oberhausen gemeldet. Besonders häufig kommt es im November und Dezember zu Diebstählen. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass viele gerade in der Vorweihnachtszeit Bargeld dabei haben, um für ihre Lieben auch auf Weihnachtsmärkten und an den verkaufsoffenen Sonntagen Geschenke zu kaufen. Dort tummeln sich auch Taschendiebe, die auf reichlich Beute hoffen. Innerhalb weniger Sekunden sind Geldbeutel, Kreditkarten oder Autoschlüssel verschwunden.

Um den Langfingern die Diebestour zu vermasseln, helfen Tipps der Polizeilichen Kriminalprävention, im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Präventive Tipps und Beratung erhalten Sie auch beim Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Oberhausen, erreichbar unter 0208 826-4511 oder www.seniorensicherheitsberatung-oberhausen.de

