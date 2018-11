POL-OB: 30 Autos in Alstaden zerkratzt

Oberhausen (ots) - Am 16.11.2018 wurden in den Nachmittagsstunden erneut im Bereich Alstaden auf der Derfflingerstraße und den Straßen Franzenkamp und Breitenbruch insgesamt 30 geparkte Pkw zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Zeugenhinweise führten auf die Spur eines 9jährigen Schülers, der dringend tatverdächtig ist, die Sachbeschädigungen auf dem Nachhauseweg begangen zu haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

