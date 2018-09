POL-OB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Oberhausen (ots) - Am Dienstag, 11.09.2018, gegen 16:30 Uhr fuhr ein 18jähriger Motorradfahrer mit seinem Krad auf der Duisburger Straße in Richtung Ruhrorter Straße. Eine entgegenkommende 60jährige Fahrzeugführerin wollte an der Alleestraße nach links abbiegen und übersah dabei den Zweiradfahrer. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Motrradfahrer und wurde nach notärztlicher Erstversorgung einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Während der Unfallaufnahme wurden die Duisburger Straße teilweise sowie die Alleestraße komplett gesperrt.

T. S.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell