POL-OB: #Personenfahndung nach Geldbörsendiebstahl - Wer kennt die Frauen auf dem Foto?

Wer kennt die Personen auf dem Foto? Bild-Infos Download

Oberhausen (ots) - Am 24.04.2018 kam es zu zwei Taschendiebstählen in zwei verschiedenen Linienbussen in Oberhausen. In beiden Fällen handelte es sich um dieselben Täterinnen, die dabei gefilmt wurden.

Die Polizei fahndet jetzt mit richterlichem Beschluss nach den unbekannten Täterinnen.

Wem sind die beiden Frauen bekannt und kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort geben?

Zeugen setzen sich bitte mit dem Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter der Rufnummer 0208-8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de in Verbindung.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell