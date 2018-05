POL-OB: Housejacking in Oberhausen - Drei Verdächtige festgenommen

Oberhausen (ots) - In einem nicht ganz alltäglichen Fall eines Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt seit dem 1. Mai die Oberhausener Kriminalpolizei.

Eine 24jährige Oberhausenerin erklärte , dass sie bereits am 1. Januar diesen Jahres für eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Mülheimer Straße einen Mietvertrag abgeschlossen hatte. Die junge Frau zog schon bald darauf in ihre frisch ausgestattete Wohnung ein. Als sie jetzt von einem längeren Auslandsaufenthalt zurückkam und am Abend (1.5.) wieder in ihre Wohnung wollte, passte ihr Wohnungsschlüssel nicht mehr in das Türschloss.

Sie bat einen 49jährigen Hausbewohner um Hilfe und Aufklärung. Der sagte ihr aber, dass nunmehr andere Menschen in ihrer Wohnung wohnen würden, da sie die Miete nicht gezahlt habe und er die Wohnung neu vergeben habe. Außerdem seien auch ihre Möbel und ihr gesamter Hausstand "weg" oder werden jetzt von den neuen Mietern genutzt.

Die Frau rief sofort Polizisten zur Hilfe. Die trafen in der Wohnung zwei Männer (43, 33) aus Albanien an, die nach eigenen Angaben jetzt dort wohnen. Eine Überprüfung ergab, dass sich die Männer als Touristen in Deutschland aufhalten und nicht in Oberhausen gemeldet sind.

Bei einer kurzen Nachschau fanden die Polizisten bis auf den Fernseher der Anzeigenerstatterin eine komplett andere Ausstattung. Von ihrem ursprünglichen Hausstand fehlte jede Spur.

Der 49jährige Hausbewohner und die zwei "Wohnungsbesetzer" wurden festgenommen und verbrachten den Rest des Maifeiertages im Polizeigewahrsam.

Die Ermittler klären jetzt die Hintergründe dieses ungewöhnlichen Wohnungseinbruchdiebstahls.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell