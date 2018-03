POL-OB: Verdächtiger nach Warenkreditbetrug festgenommen

Oberhausen (ots) - Gestern (28.2.) nahmen Fahnder vom Oberhausener Betrugskommissariat 21 einen 51jährigen Verdächtigen fest, als der unter falschem Namen die Reifenlieferung eines Paketdienstes entgegennehmen wollte.

Die Ermittler hatten zuvor einen Hinweis ihrer Kollegen aus Baden-Württemberg erhalten, wonach die Reifen online bei einem Händler bestellt worden waren. Dort hatte man Verdacht geschöpft und die Hinweise auf eine möglicherweise betrügerische Absicht zur Überprüfung nach Oberhausen geschickt.

Die Fahnder überwachten nach vorausgegangenen Ermittlungen verdeckt die Lieferanschrift auf der Weidenstraße. Kurz vor dem Eintreffen des Paketdienstes erschien dann der Verdächtige mit seinem Auto und wartete offensichtlich auf den Lieferwagen. Als der eintraf ging der Verdächtige in das Mehrfamilienhaus, empfing den Paketdienstfahrer unter einem falschen Namen und nahm die Reifenlieferung in Empfang. Als er die Ware in sein Auto lud schlugen die Fahnder zu.

Als sie ihn und sein Auto durchsuchten fanden sie sowohl vorbereitete Unterlagen mit dem Name des angeblichen Bestellers, als auch die richtigen Ausweisdokumente des im Zusammenhang mit der Begehung ähnlicher Delikte bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Verdächtigen. Er wurde festgenommen und später, nach seiner Vernehmung und der Beendigung aller erforderlichen Maßnahmen, wieder entlassen.

