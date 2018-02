POL-OB: Trickdiebstahl - Haben Sie die Verdächtigen gesehen?

Oberhausen (ots) - Gestern Mittag (26.2.) besuchten zwei Männer die Ausstellungs- und Geschäftsräume eines Fachbetriebes auf dem Flockenfeld. Beide Männer waren zwischen 180 und 186 cm groß und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Beide trugen eine Jeans, einer hatte ein helles T-Shirt und eine braune Lederjacke an, einer ein dunkles T-Shirt unter einer schwarzen Stoffjacke.

Beide sprachen gebrochen deutsch und unterhielten sich miteinander auf arabisch. Ein Verdächtiger hatte eine stabile Figur und rechts und links über den Ohren eine große Narbe.

Die Männer gaben vor sich für die Artikel der Firma zu interessieren. Einer verwickelte die Mitarbeiterin in ein Gespräch. In der Zwischenzeit entwendete sein Komplize vermutlich die Geldkassette. Das fiel aber erst auf, nachdem beide Verdächtigen bereits wieder das Geschäft verlassen hatten und in Richtung Bebelstraße davongegangen waren.

Wer hat die Verdächtigen gesehen und kann Angaben zu deren Aufenthaltsort geben? Wer kennt deren Identitäten?

Hinweise nimmt des Kriminalkommissariat 22 telefonisch (0208 8260) oder per Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

