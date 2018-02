POL-OB: Lenkraddiebe unterwegs

Lenkrad entwendet - Foto Polizei Bild-Infos Download

Oberhausen (ots) - Eine böse Überraschung erlebte am Montagmorgen (26.2.) ein Oberhausener BMW-Fahrer. In den Nachtstunden (ab 00.30 Uhr) war sein in der Schützenstraße geparkter schwarzer BMW in das Visier von unbekannten Dieben geraten. Die Täter hatten eine Scheibe des Fahrzeuges eingeschlagen, das Lenkrad ausgebaut und entwendet.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die im Bereich der Schützenstraße während der Nachtstunden verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter der Rufnummer 0208-8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

