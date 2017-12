POL-OB: Raub auf Spielhalle - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots) - Sterkrade, Steinbrinkstraße, 26.12.2017, 10:20 Uhr

Die Aufsicht wurde am Hintereingang der Spielhalle von vier männlichen maskierten Tätern abgefangen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe wurde sie von einem Täter in einen Lagerraum gedrängt. Während die Aufsicht dort weiter bedroht wurde, brachen die verbleibenden drei Täter die Spielautomaten auf. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ergebnislos. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Alle ca. 180 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, athletische Figur, schwarz gekleidet.

Zeugen bzw. Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 0208 / 826-0 an die Polizei Oberhausen zu wenden.

(PT)

