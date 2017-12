POL-OB: Fußgänger wird bei Verkehrsunfall auf der Alstadener Straße schwer verletzt

Oberhausen (ots) - Am Samstag, den 23.12.2017 gegen 00.35h ereignete sich auf der Alstadener Staße ein Verkehrsunfall bei dem ein Fußgänger von einem PKW erfasst und schwer verletzt wurde. Ein 63-jähriger Oberhausener wollte im Bereich der Haus Nr. 95 die Fahrbahn überqueren. Hier wurde er vom PKW eines 67-jährigen Mannes aus Dinslaken erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und zu Boden geworfen. Das Fahrzeug war in Richtung Obermeidericher Straße unterwegs.

Der Fußgänger verletzte sich hierbei schwer und wurde nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen der Feuerwehr einem Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt. Dort stellten sich die Verletzungen als nicht lebensgefährlich heraus. An dem PKW entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Fußgänger komplett dunkel gekleidet und augenscheinlich alkoholisiert war.

Eine Verkehrsunfallanzeige wurde aufgenommen.

