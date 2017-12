POL-OB: Randalierer beschädigt mehrere PKW und wird festgenommen

Oberhausen (ots) - Am Freitag, den 22.12.2017 gegen 22.30h, wurde der Polizei eine randalierende Person auf der Roonstraße gemeldet. Diese hatte offenbar an mehreren abgestellten Fahrzeugen die Außenspiegel abgeschlagen. Ein Zeuge verfolgte den Mann und konnte ihn dann in Höhe der Kreuzung Roonstraße/Blumenthalstraße bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Überprüfung des 38-jährigen Oberhauseners durch die eingesetzten Beamten stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Er wurde ins Polizeigewahrsam eingeliefert und wird die Weihnachtstage und den Jahreswechsel in Haft verbringen.

An den Fahrzeugen auf der Roonstraße hatte er zuvor Schaden in Höhe von ca. 3500,- Euro angerichtet. Ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet.

(ThoHo)

