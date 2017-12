POL-OB: Raub an der Ebertstraße in Oberhausen

Oberhausen (ots) - Am Freitag, 22.12.2017, um 03:00 Uhr ist in 32jähriger Oberhausener an der Ebertstraße beraubt worden, dabei wurde er leicht verletzt. Der Mann ging an der Friedrich-List-Straße in Richtung Eberstraße entlang. Zwei Männer kamen ihm an der Ebertstraße entgegen und sprachen ihn an. Er ging weiter, die beiden Unbekannten folgten ihm. Einer der beiden drohte mit einem Messer. Bei der Tatausführung stürzte der 32jährige und verletzte sich leicht. Die Täter raubten ein Handy und flüchteten in den gegenüberliegenden Königshütter Park.

Die mutmaßlichen Täter waren circa 20 Jahre alt, hatten einen eher dunklen Teint und sollen südländisch ausgesehen haben. Einer der beiden war ungefähr 170cm groß, hatte mittellange dunkle Haare und trug einen roten Pullover, eine schwarze Weste sowie rote Schuhe. Der zweite soll circa 185cm groß und schmächtig gewesen sein, er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Basecap. Hinweise bitte an das Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell