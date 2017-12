POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar Oberhausen - Einbrecher weiterhin in Mehrfamilienhäusern aktiv

Grafik Wohnungseinbruchsradar Polizei Oberhausen Bild-Infos Download

Oberhausen (ots) - Auf dem Anschauungsbild sind die bis jetzt gemeldeten Wohnungseinbrüche der vergangenen Tage (15. - 21.12.) abgebildet. In den meisten der 12 angezeigten Einbrüche waren Wohnungen in Mehrfamilienhäusern betroffen. In vier Fällen scheiterten die Kriminellen beim Versuch in Häuser bzw. Wohnungen einzusteigen.

Sorgen Sie vor! Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor. Geprüfte technische Sicherungen an Fenstern und Türen können verhindern, dass Einbrecher gewaltsam in Ihre vier Wände eindringen.

Sie haben verdächtige Beobachtungen in Ihrem Viertel gemacht, dann scheuen Sie sich nicht, auch während der Feiertage, die Polizei zeitnah unter der Notrufnummer 110 anzurufen! Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



