POL-OB: Kellereinbrecher festgenommen - Richter erließ Haftbefehl - Wer erkennt die sichergestellten Gegenstände

3 weitere Medieninhalte

Foto Polizei Oberhausen Bild-Infos Download

Oberhausen (ots) - Eine Serie von Kellereinbrüchen, die in den letzten Wochen vor allem Bewohner im Innenstadtbereich von Oberhausen beunruhigt hatte, könnte auf das Konto eines jetzt festgenommenen Oberhauseners gehen. Ermittler des Kriminalkommissariates 22 der Oberhausener Polizei nahmen am Mittwoch (25.11.) einen bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeibekannten Mann in der Innenstadt fest. Der Gesuchte, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, war untergetaucht und hatte sich in einer leerstehenden Wohnung eines Bekannten aufgehalten.

Der Festgenommene ist dringend tatverdächtig auf der Marktstraße zehn Kellerräume aufgebrochen zu haben. Zudem kommen auf sein Konto noch zwei versuchte Einbrüche in Büroräume (Marktstraße) hinzu. Am Festnahmeort stellten die Beamten auch Diebesgut sicher, das Anfang November von einer Baustelle auf der Stöckmannstraße entwendet worden war.

Stück für Stück hatten sich die Ermittler dem Serieneinbrecher genähert. Sie verglichen unter anderem Spuren und werteten die Tatbegehungsweisen aus. Eine noch durch einen Zeugen abgegebene Personenbeschreibung führte die Polizisten dann schließlich auf die Spur des 35-jährigen Oberhauseners.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 35-jährige Mann für weitere Taten im Innenstadtbereich mit demselben Modus Operandi verantwortlich sein dürfte. Hierzu zählen vermutlich auch die angezeigten 16 Kelleraufbrüche in einem Mehrfamilienhaus auf der Havensteinstraße.

Der Beschuldigte machte keine Angaben. Dies nützte ihm jedoch nichts, ein Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an. Mittlerweile sitzt er hinter Gittern.

Die Polizei sucht weiterhin die Eigentümer von sichergestellten Gegenständen,siehe Fotos. Wer sein Eigentum darauf erkennt oder weiß wo die Gegenstände entwendet wurden, meldet sich bitte bei der Polizei Oberhausen (KK22) 0208-8260 oder Poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Tom Litges

Telefon: 0208 826 2225

E-Mail: tom.litges@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell