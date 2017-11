POL-OB: Älterer roter VW Golf IV nach Verkehrsunfallflucht in Oberhausen gesucht

Oberhausen (ots) - Nach einer Unfallflucht am Mittwoch, 15 November, 20 Uhr, auf der Teutoburger Straße in Oberhausen, sucht die Polizei einen roten VW Golf IV, älteres Modell.

Beim Abbiegen von der Mergelstraße nach rechts auf die Teutoburger Straße stieß der unbekannte Fahrer des roten Autos mit einem grauen Mazda zusammen und entfernte sich in Fahrtrichtung Bottrop. Die Fahrzeugbeleuchtung war nicht eingeschaltet und der Fluchtwagen zog eine dunkle "Wolke" hinter sich her. Am Mazda entstand ein Sachschaden von zirka 3.000 Euro.

Die Polizei nahm den Unfall auf und sicherte Spuren. Teile der Beleuchtungseinrichtung des am Unfall beteiligten Fluchtfahrzeuges wurden aufgefunden.

Die Polizei fragt: wer kann Hinweise zu einem roten VW Golf IV, der seit dem 15.11. vorne links Beschädigungen aufweist, geben. Zeugen wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat Oberhausen, Rufnummer: 0208-8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

