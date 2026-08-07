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POL-MFR: (727) Schmuckdiebstahl aus Versandpaket - Polizei bittet um Hinweise

POL-MFR: (727) Schmuckdiebstahl aus Versandpaket - Polizei bittet um Hinweise
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Nürnberg (ots)

Nachdem im Juli 2026 Schmuckstücke während des Versands nach Nürnberg entwendet worden sind, hat die Kriminalpolizei Nürnberg die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten um Hinweise zum Verbleib der entwendeten Einzelstücke.

Die beiden Schmuckstücke waren von einer Juwelierin aus Hamburg per Kurierdienst an eine Kundin versandt worden. In einer Nürnberger Niederlassung des Kurierdienstes fiel auf, dass ein unbekannter Täter die Sendung geöffnet und den Schmuck entwendet hat. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den entwendeten Einzelstücken.

Bei den Schmuckstücken handelt es sich um

   -	einen vergoldeten Armreif
   -	einen Damenring (Größe 55) in 500er Gelbgold ohne Stempel, 
besetzt mit fünf Brillanten und einem kolumbianischen Smaragd

Die Ware wurde in einer cremefarbenen Schmuckschatulle versandt, auf der ein Auge aufgedruckt ist. Der Gesamtwert der beiden Schmuckteile beträgt rund 8.000 Euro.

Personen, die Hinweise zum Verbleib der beschriebenen Gegenstände geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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