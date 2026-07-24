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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (683) Versammlungsgeschehen im Ansbacher Stadtgebiet

Ansbach (ots)

Am Freitagnachmittag (24.07.2026) fanden im Stadtgebiet Ansbach mehrere Versammlungen statt. Die Polizeiinspektion Ansbach gewährleistete einen ordnungsgemäßen Verlauf.

Gegen 15:00 Uhr begann auf dem Martin-Luther-Platz eine Veranstaltung der AfD. Aus den Teilnehmern der Veranstaltung formierte sich ab 17:00 Uhr eine angezeigte Versammlung mit in der Spitze rund 150 Teilnehmern.

Ebenfalls ab 15:00 Uhr fanden sich im Umfeld an mehreren Örtlichkeiten in Summe rund 550 Teilnehmer zu insgesamt 8 Gegenkundgebung zur erstgenannten Demo zusammen. Um den ordnungsgemäßen Ablauf des Versammlungsgeschehens zu gewährleisten, trennte die Polizei die Teilnehmer der unterschiedlichen politischen Lager voneinander. Zu diesem Zweck setzte die Polizei auf dem Martin-Luther-Platz Sperrgitter ein.

Während des Versammlungsgeschehens kam es zu keinen nennenswerten Störungen.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Ansbach waren Kräfte der Verkehrspolizei Ansbach, der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Erstellt durch: Marc Siegl

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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