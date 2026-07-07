PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (628) Junge Mädchen Opfer von Sexual- und Betäubungsmitteldelikten - Erneut zwei Männer in Untersuchungshaft eingeliefert

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldungen 492, 522, 587 und 594 berichtet, bekämpft die Ermittlungskommission "EKO Kajal" Straftaten im Zusammenhang mit Sexualdelikten gegen Mädchen und junge Frauen sowie die Abgabe von Betäubungsmitteln und Medikamenten an Minderjährige im Umfeld des Nürnberger Hauptbahnhofs. Am Wochenende nahmen die Ermittler erneut zwei Männer im Alter von 21 und 40 Jahren fest und lieferten sie in eine Justizvollzugsanstalt ein. Demnach befinden sich nun zehn Tatverdächtige in Haft.

Am Freitag (03.07.2026) erlangten die Ermittler der EKO Kajal Kenntnis von einem möglichen Sexualdelikt im Nürnberger Stadtgebiet. Demnach soll am frühen Freitagmorgen ein 21-jähriger syrischer Staatsangehöriger zwei Mädchen im Alter von 15 und 18 Jahren in einer Wohnung in der Nürnberger Südstadt vergewaltigt haben.

Zudem verdichteten sich die Hinweise, dass die beiden Mädchen am Abend zuvor mehrere Betäubungsmittel von einem 40-jährigen Mann (ebenfalls syrischer Staatsangehöriger) verabreicht bekamen.

In den daraufhin umfangreich geführten Ermittlungen gelang es den Beamten der EKO Kajal am Samstag (04.07.2026) die beiden Tatverdächtigen zu identifizieren und entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zu erwirken. Im Verlauf der folgenden Durchsuchungen nahmen die Beamten die beiden Tatverdächtigen fest und stellten in mehreren Wohnungen Beweismittel sicher, welche in Zusammenhang mit den Vergewaltigungen und der Abgabe von Betäubungsmittel zu bringen sind.

Die 18-Jährige erlitt durch das Geschehene Verletzungen, welche in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten. Beide Mädchen werden zudem psychologisch betreut.

Die beiden Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Sonntag (05.07.2026) dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die Männer, unter anderem wegen des Verdachts der Vergewaltigung und der Abgabe von Betäubungsmittel an Minderjährige. Beide Männer wurden daraufhin in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Demnach gelang es der EKO Kajal und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftbefehle gegen zehn Tatverdächtige zu erwirken und diese der Untersuchungshaft zuzuführen. Die intensiven Ermittlungen und Maßnahmen zur Bekämpfung der im Nürnberger Bahnhofsumfeld erkannten Entwicklungen werden somit unvermindert fortgeführt.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 12:19

    POL-MFR: (627) Hitlergruß in einem Linienbus

    Erlangen (ots) - Mehrere männliche Jugendliche zeigten am Samstag (27.06.2026) in einem Linienbus den Hitlergruß. Sie richteten die Geste gegen eine 32-jährige Mitfahrerin. Gegen 06:00 Uhr fuhr die Frau mit einem Bus der Linie 209 von Erlangen in Richtung Eckental. Am Busbahnhof in Buckenhof (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) stiegen mehrere männliche Jugendliche zu. Diese zeigten im weiteren Verlauf der Fahrt mutmaßlich ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 10:45

    POL-MFR: (626) Einbruch in Lagerhalle - Zeugen gesucht

    Feucht (ots) - In der Nacht auf Montag (06.07.2026) brachen zwei Unbekannte in ein Firmengelände im Gewerbepark Nürnberg-Feucht (Lkr. Nürnberger Land) ein und entwendeten größere Mengen an Medikamenten. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr Zugang zum Gelände eines Medizinprodukteherstellers in der Straße "Am Flachmoor". Sie brachen gewaltsam in ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 23:13

    POL-MFR: (625) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 06.07.2026

    Nürnberg (ots) - Am Montagabend (06.07.2026) fanden in Nürnberg mehrere sich fortbewegende Versammlungen statt. Die Polizei gewährleistete einen weitgehend ordnungsgemäßen Verlauf des Versammlungsgeschehens. Ab 19:00 Uhr versammelten sich in der Spitze rund 70 Teilnehmer unter dem Titel "Wer schützt die Bürger vor durchgeknallter Staatsgewalt?" in der Fürther ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren