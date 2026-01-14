PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (38) Frachtschiff nach Wassereinbruch im Fürther Hafen gesichert

Fürth (ots)

Gegen 16:50 Uhr befuhr ein mit Schüttgut beladenes Frachtschiff den Main-Donau-Kanal von Nürnberg kommend in Richtung Bamberg. Aus bislang ungeklärter Ursache schlug das Schiff leck, wodurch Wasser in den Innenraum eindrang.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Fürth stellten ein mutmaßliches Leck im vorderen Bereich des 102 Meter langen Gütermotorschiffs fest. Um die Schadstelle zu lokalisieren, suchten Taucher der Feuerwehr die Schiffshaut von außen ab. Bislang gelang es jedoch nicht das Leck eindeutig zu finden.

Der Main-Donau-Kanal war zwischenzeitlich für den Schiffsverkehr gesperrt, konnte aber wieder freigegeben werden.

Um das Leck zu orten und die Ursache zu klären, wird das 1806 Tonnen schwere Frachtschiff am Donnerstagmorgen (15.01.2026) gegen 9 Uhr vollständig entladen. Zusätzlich wird ein Gutachter hinzugezogen, um den Schaden zu begutachten. Das Schiff liegt derzeit sicher vertäut im Hafen Fürth. Vorsorglich brachten Einsatzkräfte eine Ölsperre um das Schiff aus.

Nach aktuellem Stand geht von dem Frachtschiff keine Gefahr aus. Die Wasserschutzpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren