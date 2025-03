Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (293) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am Samstag - Bilanz der Polizei

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (22.03.2025) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere sich fortbewegende Versammlungen statt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken zieht eine positive Bilanz.

Um 13.30 Uhr begann eine Versammlung am Hallplatz und formierte sich gegen 14:30 Uhr zu einem Aufzug, an welchem zur Spitze circa 700 Personen teilnahmen. Der Aufzug führte über die Königstraße zur Theresienstraße und über die Maxbrücke - Karl-Grillenberger-Straße und der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße zurück zum Hallplatz.

Zeitgleich fanden sich ebenfalls am Hallplatz gut 700 Personen zu einer Gegenkundgebung ein. Mehrmals versuchten Teilnehmer der Gegenkundgebung den oben genannten Aufzug zu blockieren. Dies konnte durch die Einsatzkräfte in fast allen Fällen unterbunden werden.

An der Kreuzung Schlotfegergasse / Dr.-Kurt-Schumacher-Straße setzten sich mehrere Dutzend Personen auf die Straße um ebenfalls den Aufzugsweg zu blockieren. Dieser konnte jedoch an den sitzenden Personen vorbeigleitet werden. Die Einsatzkräfte setzten hier mehrfach unmittelbaren Zwang in Form von Drücken und Schieben ein, um weitere Personen an Blockadeaktionen zu hindern.

Weitere nennswerten Störungen ereigneten sich nicht. Beide Versammlungen endeten um 16:00 Uhr

Gegen 16:00 Uhr begann Haptmarkt eine Auftaktkundgebung zu einem Schweigemarsch, an welchem circa 500 Personen teilnahmen. Der anschließende Aufzug führte über den Lorenzer Platz, der Karolinen- und Ludwigstraße, dem Plärrer und über den Frauentorgraben zum Kornmarkt. Im Verlauf der dortigen Abschlußkundgebung, welche noch bis 18:30 Uhr andauert, kam es zu einer spontanen Gegnversammlung. An dieser nahmen circa 30 Personenteil an. Als Versammlungsort wurde die Krebsgasse zugewiesen.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken zieht insgesamt eine positive Bilanz in Zusammenhang mit dem Einsatzgeschehen. Unter der Führung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren neben mittelfränkischen Kräften auch Einsatzeinheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell