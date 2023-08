POL-MFR: (907) 46-Jähriger entzieht sich polizeilicher Verkehrskontrolle und verunfallt - größere Menge Betäubungsmittel im Fahrzeug aufgefunden

Nürnberg (ots) - Am Montagabend (31.07.2023) sprühte ein Jugendlicher ein Graffiti an die Wand eines Parkhauses im Nürnberger Osten. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen 19:10 Uhr beobachtete ein Zeuge eine Gruppe Jugendlicher, die sich auf dem Oberdeck des Parkhauses in der Bessemerstraße aufhielten. Eine der Personen war gerade dabei, ein Graffiti in Form eines Herzens und einer Buchstabenfolge an die dortige Wand ...

