POL-MFR: (819) Tankstellenüberfall in Erlangen-Bruck - Tatverdächtiger festgenommen

Erlangen (ots) - In der Nacht von Montag (10.07.2023) auf Dienstag (11.07.2023) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Firmengebäude in der Willi-Grasser-Straße ein. Dort brachen sie noch weitere Behältnisse auf und durchwühlten den Inhalt. Durch die hierbei ...

