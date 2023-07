POL-MFR: (784) Mordkommission ermittelt nach Tritten gegen den Kopf - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Sonntag (02.07.2023) auf Montag (03.07.2023) kam es in der Nürnberger Innenstadt zu einer Körperverletzung durch zwei Unbekannte, bei der der Geschädigte erheblich verletzt wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 23:20 Uhr griffen zwei unbekannte Täter einen 23-Jährigen in der Königstraße aus bislang ungeklärter Ursache an und schlugen ihm mehrmals mit den Fäusten ins ...

