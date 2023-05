POL-MFR: (586) Münzwechselautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - In der Nacht von Donnerstag (11.05.2023) auf Freitag (12.05.2023) brach ein unbekannter Täter einen Geldautomaten im Vorraum eines Supermarkts im Fürther Norden auf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 00:50 Uhr brach der unbekannte Täter gewaltsam in die Innenräume des Supermarktes in der Seeackerstraße ein. Hierzu brachte er ein Loch in der Glasscheibe des Geschäfts (rechts neben der ...

mehr