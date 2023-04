POL-MFR: (405) Tresorwürfel aus Kindergarten entwendet - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Nach Meldung eines Einbruchs im Stadtteil Gostenhof nahm die Polizei am Samstagmorgen (01.04.2023) einen Einbrecher fest. Der Jugendliche konnte auf der Flucht festgenommen werden und steht in Verdacht, in ein weiteres Gebäude eingedrungen zu sein. Ein aufmerksamer Zeuge aus der Mittleren Kanalstraße war gegen 05:30 Uhr auf ein klirrendes Geräusch in einem Nachbaranwesen aufmerksam geworden. Nachdem ...

mehr