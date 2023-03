POL-MFR: (297) Streit unter Nachbarn eskalierte - Polizeieinsatz in der Nordstadt

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (03.03.2023) versprühte ein bislang unbekannter Täter Reizstoff in einem Restaurant in der Innenstadt. Mitarbeiter und Gäste mussten das Lokal kurzzeitig verlassen. Der Mann befand sich gegen 20:30 Uhr zunächst im hinteren Bereich des Restaurants in der Karolinenstraße. Auf dem Weg zum Ausgang versprühte er - scheinbar ziellos - ...

