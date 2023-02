POL-MFR: (216) Polizeieinsatz in Zirndorf

Fürth (ots) - Am vergangenen Donnerstagabend (09.02.2023) wurde ein 19-Jähriger in Fürth Stadeln von einem unbekannten Mann angegriffen und dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Bereits im Bus der Linie 174 in Fahrtrichtung Mannhof wurde der 19-Jährige von einem bislang unbekannten Mann angepöbelt. Als der Geschädigte den Bus gegen 17:40 Uhr an der Haltestelle Waldringstraße verließ, lief ihm der Mann ...

mehr