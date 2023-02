POL-MFR: (202) Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Betäubungsmittelhändler erlassen

Nürnberg (ots) - Am späten Samstagabend (11.02.2023) zeigte eine Frau mehrfach den Hitlergruß in einer Tankstelle in Nürnberg-Schweinau und entfernte sich danach unerkannt. Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 22:30 Uhr betrat eine bislang unbekannte Frau eine Tankstelle in der Gustav-Adolf-Straße und trat an den Angestellten heran. ...

