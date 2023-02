Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (190) Wohnungsbrand in Ettenstatt - 57-jährige Frau von Feuerwehr gerettet

Weißenburg i. Bayern (ots)

Am Freitagnachmittag (10.02.2023) kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Wohnhaus in Ettenstatt (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) in Brand. Eine 57-jährige Bewohnerin musste von der Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet werden.

Gegen 16:50 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Dachstuhlbrand in der Oberen Hauptstraße ein. Ersteintreffende Kräfte der umliegenden freiwilligen Feuerwehren sowie der Polizeiinspektion Weißenburg konnten vor Ort eine starke Rauchentwicklung feststellen. Während die meisten Bewohner des Mehrfamilienhauses das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten, war für eine Frau im Dachgeschoss der Weg ins Freie durch den Rauch abgeschnitten. Die Feuerwehr drang unter Atemschutz in das Haus ein und rettete die 57-Jährige mittels einer Drehleiter. Die Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Was das Feuer ausgelöst hat ist noch unklar und nun Gegenstand weiterer Ermittlungen, welche im Fortgang vom zuständigen Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernommen werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Neben den Beamten der Polizeiinspektion Weißenburg waren insgesamt rund 150 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Ettenstatt, Bergen, Burgsalach, Pleinfeld, Pfrauenfeld und Nennslingen vor Ort im Einsatz.

