POL-MFR: (135) Schwerer Verkehrsunfall bei Neusitz - Fußgänger tödlich verletzt

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Samstag (28.01.2023) auf Sonntag (29.01.2023) fuhr ein Pkw-Fahrer in Worzeldorf zunächst in geparkte Fahrzeuge und durchbrach anschließend einen Gartenzaun. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der 21-Jährige fuhr gegen 02:30 Uhr "An der Radrunde" entlang in ...

