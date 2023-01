POL-MFR: (78) Radfahrer bei Verkehrsunfall im Landkreis Erlangen-Höchstadt tödlich verletzt

Feuchtwangen (ots) - Am Mittwochnachmittag (18.01.2023) kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Feuchtwangen (Lkrs. Ansbach) zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine Person wurde schwer, eine weitere leicht verletzt. Gegen 13:30 Uhr meldete ein Zeuge über die integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft im Dr.-Hans-Güthlein-Weg. Es fuhren ...

