POL-MFR: (52) 16-jährige Aylin L. aus Röttenbach (Lkrs. Roth) vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Am späten Mittwochabend (11.01.2023) brachen Unbekannte in zwei Mobilfunkgeschäfte in der Nürnberger Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Unbekannte zerstörten gegen 23:45 Uhr die Eingangstüren von zwei Mobilfunkgeschäften in der Karolinenstraße und verschafften sich somit Zutritt. In den Innenräumen entwendeten sie im Anschluss mehrere hochpreisige ...

