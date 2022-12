POL-MFR: (1534) Weihnachtsfeiertage und Jahreswechsel 2022/2023 - Erreichbarkeit der Pressestelle

Erlangen-Höchstadt (ots) - Am Mittwoch (21.12.2022) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Marloffstein (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen 07:30 Uhr und 19:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Weiherackerweg. Im Anwesen durchsuchten der oder die Täter diverse Räume, bevor sie anschließend unerkannt flüchteten. Sie ...

