Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1512) Frau bei Wohnungsbrand in Heilsbronn verletzt

Heilsbronn (ots)

Am Samstagabend (17.12.2022) kam es in Heilsbronn (Lkrs. Ansbach) zu einem Brand in einem Wohnhaus. Eine 63-jährige Frau erlitt infolge eines Küchenbrands Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein Nachbar des Mehrparteienhauses in der Weißenbronner Straße alarmierte gegen 18:30 Uhr die Integrierte Leitstelle Ansbach. Zuvor war er selbst von der 63-jährigen Bewohnerin der betroffenen Wohnung zu Hilfe gerufen worden. Nachdem eigenständige Löschversuche erfolglos blieben, alarmierte der Mann die Feuerwehr.

Im Anschluss löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand zügig ab, konnten allerdings nicht verhindern, dass die Küche der betroffenen Wohnung vollständig ausbrannte. Durch das Feuer und die Löscharbeiten waren sowohl die vom Brand betroffene Wohnung als auch die anderen Wohnungen des Hauses nicht mehr bewohnbar. Die übrigen Bewohner des Gebäudes mussten folglich bei Bekannten unterkommen.

Die 63-jährige Frau erlitt durch das Brandgeschehen Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Sie musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die 63-jährige Bewohnerin den Brand durch fahrlässiges Verhalten selbst verursacht hat. Die abschließenden Ermittlungen zur Brandursache liegen in der Zuständigkeit der Kriminalpolizei Ansbach. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell