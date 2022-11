POL-MFR: (1379) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am Dienstag (15.11.2022) - Verkehrslagemeldung

Heilsbronn (ots) - Am Sonntagmittag (13.11.2022) trat ein Exhibitionist in Windsbach (Lkrs. Ansbach) auf. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Eine Frau ging gegen 11:30 Uhr mit ihrem Kleinkind auf dem Fußweg unterhalb der neuen Rezatbrücke in der oberen Vorstadt spazieren. Hier bemerkte sie einen Mann, welcher mit geöffneter Hose zwischen den Brückenpfeilern stand und sich unsittlich berührte. ...

mehr