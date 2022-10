POL-MFR: (1337) Versuchter Raub auf 12-Jährigen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Sonntagnachmittag (30.10.2022) störten mehrere Personen eine Autorenlesung im Stadtteil Schoppershof, an der auch die äthiopische Botschafterin teilnahm. Im Rahmen dessen wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ein Körperverletzungsdelikt aufgenommen. Die Buchlesung fand in der evangelischen Jugendkirche in der Leipziger Straße ...

mehr