POL-MFR: (1233) Werkzeug aus Fahrzeugen entwendet

Dietenhofen (ots) - Am Dienstagabend (04.10.2022) kam es zu einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Dietenhofen (Lkrs. Ansbach). Die rund 50 Bewohner mussten über Nacht anderweitig untergebracht werden. Gegen 20:40 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Meldung über einen Brand in der Unterkunft in der Hans-Sachs-Straße ein. Neben zahlreichen Kräften ...

mehr