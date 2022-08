Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (961) 29-Jähriger nach Auseinandersetzung unter Bekannten verletzt

Nürnberg (ots)

Am Montagvormittag (08.08.2022) gerieten zwei Männer in Nürnberg St. Jobst in Streit. Ein 29-jähriger Mann wurde leicht verletzt.

Die beiden untereinander bekannten Männer gerieten gegen 10:10 Uhr im Bereich der Dr.-Carlo-Schmid-Straße / Flußstraße in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog einer der Männer ein Messer und stach in Richtung des 29-Jährigen. Dieser erlitt hierdurch eine Verletzung am Arm, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Tatverdächtige ist im Anschluss geflüchtet. Er konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bislang nicht angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell