POL-MFR: (815) Zahlreiche Pkw-Aufbrüche im Nürnberger Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Hersbruck (ots) - In der Nacht von Samstag (02.07.2022) auf Sonntag (03.07.2022) stürzte ein 65-jähriger Fahrradfahrer in Hersbruck und zog sich hierbei tödliche Verletzungen zu. Gegen 01:15 Uhr teilten Zeugen einen gestürzten Fahrradfahrer in der Max-Reger-Straße mit. Bei Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Hersbruck lag der Radfahrer auf dem Gehweg und zeigte keine Vitalzeichen mehr. Trotz sofort ...

