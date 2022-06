POL-MFR: (781) Bei Auseinandersetzung gegen den Kopf getreten

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (22.06.2022) zeigte ein 30-jähriger Mann den Hitlergruß in der Nürnberger Innenstadt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Der 30-Jährige geriet aus nicht geklärter Ursache im Bereich der Straßenbahninsel vor dem Nürnberger Hauptbahnhof verbal in Streit. Im Verlauf der Streitigkeit zeigte der 30-Jährige den Hitlergruß. Der 30-Jährige wurde vor Ort durch eine ...

