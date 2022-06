POL-MFR: (779) Zeugenaufruf nach Spindaufbrüchen in der Orangerie

Nürnberg (ots) - Bereits am Mittwoch (08.06.2022) beraubten in der Nürnberger Innenstadt drei bislang Unbekannte einem 35-jährigen Mann. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Der Geschädigte befand sich gegen 23:45 Uhr in der Nähe des Spittlertorzwingers und wurde unvermittelt von drei unbekannten männlichen Personen angegangenen. Diese raubten ihm mit körperlicher Gewalt sein mitgeführtes Bargeld. ...

mehr