Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (751) In Arztpraxis eingebrochen - Zeugenaufruf

Altdorf (ots)

Unbekannte Täter waren bereits über das Pfingstwochenende (03.-06.06.2022) in eine Arztpraxis in Burgthann eingebrochen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Der oder die unbekannten Einbrecher hatten ein Fenster aufgehebelt und waren so in die Praxisräume in der Bahnhofstraße eingedrungen. Dort entwendeten sie Medikamente aus einem Schrank und etwas Bargeld aus einer Geldkassette. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter bislang unerkannt. Der Sach- und Entwendungsschaden beläuft sich nach bisherigen Ermittlungen auf etwa 800 Euro.

Die Schwabacher Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Rainer Seebauer / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell