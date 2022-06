POL-MFR: (731) Zahlreiche Fahrzeuge beschädigt - Zeugenaufruf

Erlangen (ots) - Am frühen Abend ereignete sich heute (08.06.2022) auf der A 3 in Fahrtrichtung Würzburg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw-Fahrer tödlich verletzt wurde. Gegen 18:30 Uhr musste ein Sattelzug kurz nach dem Autobahnkreuz Erlangen seine Fahrt verlangsamen, da ein Pannen-Lkw bei Erlangen-West mit einem Reifenschaden liegengeblieben war. Am Stauende kam der Sattelzug dann zum Stehen, was ein ...

mehr