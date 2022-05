POL-MFR: (691) Schwerer Verkehrsunfall auf der A 9

Nürnberg (ots) - Am Montagnachmittag (30.05.2022) brachte eine Frau in der Nürnberger Altstadt mehrere Graffiti an. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen sie noch am Tatort fest. Nach einer Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen hielten die Beamten die 33-Jährige gegen 16:20 Uhr in der Altstadt an und kontrollierten sie. Zuvor war die Frau dabei beobachtet worden, wie sie mittels Lackfarbe den Sandstein der ...

