POL-MFR: (554) In vier Kindergärten eingebrochen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Montagmittag (02.05.2022) beraubten bislang unbekannte Täter einen Paketzusteller im Stadtteil Schweinau. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen der Tat. Der Paketbote wollte gegen 11:50 Uhr in der Alfonsstraße ein Paket zustellen und klingelte beim Empfänger. Hier sprachen ihn zwei bislang unbekannte Männer an und forderten ihn auf, das Paket auszuhändigen, da es ihnen gehören würde. Nachdem der ...

mehr