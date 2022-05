POL-MFR: (550) Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Zirndorf (ots) - Zwischen Freitagabend (29.04.2022) und Samstagmittag (30.04.2022) verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Firma im Langenzenner Westen und verursachten einen hohen Sachschaden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Randalierer gelangten in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 11:30 Uhr unberechtigt in das Firmengebäude in der Kapell-Leite. Dort beschädigten sie Elektrogeräte, Wände und Inventar. ...

mehr