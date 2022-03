POL-MFR: (415) Eine Tonne Aluminium entwendet - Zeugenaufruf

Schwabach (ots) - Am Sonntagabend (27.03.2022) krachte ein Auto in eine Hauswand im Schwabacher Ortsteil Wolkersdorf. Der Fahrer wurde hierbei tödlich verletzt. Gegen 18:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Audi in Wolkersdorf die Dietersdorfer Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Aus noch nicht geklärter Ursache kam er mit offenbar hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und krachte in die Hauswand eines Wohnanwesens. ...

