POL-MFR: (398) Einbruch in Reitstall - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots) - Gestern Nachmittag (24.03.2022) brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in Cadolzburg ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der oder die unbekannter Einbrecher hatten in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 21:30 Uhr ein Fenster auf der Rückseite des Hauses "Am Schönblick" aufgehebelt und waren so in die Innenräume eingedrungen. Dort durchsuchten sie alle Zimmer und durchwühlten ...

